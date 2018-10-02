Центр Киева частично перекроют из-за марафона

2 октября, 2018, 09:27

6-7 октября в центре Киева будет ограничено автомобильное движение из-за проведения Wizz Air Kyiv City Marathon

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Друзья! Запасайтесь картой метро уже сегодня, чтобы не сетовать на выходных! 6 и 7 октября в центре города будет проходить Wizz Air Kyiv City Marathon. Въезд для автомобилей будет перекрыто. Напоминаем, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. Run&HaveFun!" - говорится в сообщении.

6 октября с 05:00 перекроют Крещатик. Ограничение будет действовать до 21:00 воскресенья, 7 октября.

7 октября будут перекрыты следующие участки:

с 8:00 до 15:00 - ул. Грушевского;

с 8:00 до 14:30 - Петровская аллея и Парковая дорога;

с 8:00 до 14:30 - Днепровский спуск, аллея Героев Крут, ул. Лаврская, ул. Запечерна;

с 8:00 до 12:30 - б-р Дружбы Народов, Лубидская площадь;

с 8:00 до 12:00 - мост Патона, просп. Соборности;

с 8:00 до 13:00 - ул. Большая Васильковская от пл. Лыбидской до ул. Физкультуры;

с 8:00 до 16:00 - Европейская площадь, ул. Большая Васильковская от. ул. Физкультуры до бул. Т. Шевченко;

с 09:00 до 14:00 - Владимирский спуск, Петра Сагайдачного, Контрактовая площадь, ул. Константиновская, Притисско-Никольская, Хорива, Верхний Вал, Нижний Вал, Почайнинская, Введенская, Волошська, Оболонский, Межигорская;

с 09:20 до 14:00 - ул. Глубочицкая, Вячеслава Черновола, Златоустовская, Павловская, Винниченко;

с 09:30 до 15:00 - ул. Обсерваторная, Сечевых Стрельцов, Большая Житомирская, Десятинная, Львовская площадь, Михайловская площадь, ул. Трехсвятительская, Владимирская, Софийская площадь, Владимирский проезд, парк "Влади мирская горка";

с 09:45 до 15:45 - бул. Т. Шевченко, площадь Победы, просп. Победы, ул. Саксаганского, Жилянская.