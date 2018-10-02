Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса

2 октября, 2018, 11:09

Виталий и Владимир Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса как братья-чемпионы, которые провели наибольшее количество боев

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

На двоих братья Кличко провели 116 поединков. Владимир имеет в активе 69 боев, Виталий - 47.

"Для меня эта награда стала неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - сказал Виталий Кличко.