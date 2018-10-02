Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса
2 октября, 2018, 11:09
Виталий и Владимир Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса как братья-чемпионы, которые провели наибольшее количество боев
Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.
На двоих братья Кличко провели 116 поединков. Владимир имеет в активе 69 боев, Виталий - 47.
"Для меня эта награда стала неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - сказал Виталий Кличко.
- Владимир Кличко получил золотой пояс почетного чемпиона WBC, во время конгресса организации, который в эти дни проходит в Киеве.
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