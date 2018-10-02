Александр Пономарев презентовал клип на песню "Неймовірна"

2 октября, 2018, 17:56

Известный украинский певец Александр Пономарев презентовал новый клип на песню "Неймовірна"

В сюжет клипа легла история любви, как самого прекрасного чувства, которое может подарить человеку жизнь. Этот романтический клип о том, что можно быть абсолютно счастливым несмотря ни на что, главное этого захотеть. Артист и режиссер клипа пытались показать - если мужчина любит женщину, для него нет ничего невозможного.

"Клип "Неймовірна" о том, что человеческое счастье доступно всем! Любовь - чудо, способность любить - талант, счастлив тот, кому повезет найти в себе этот талант, как герою клипа. Одним лишь взглядом и улыбкой можно подарить человеку надежду, даже в безнадежной ситуации, а надежда очень часто лечит! В этой истории мужчина любит женщину - и для него ничего невозможного нет, а сложную особенность девушки он воспринимает как обычную жизнь. Таким и должен быть настоящий мужчина", - рассказывает Александр Пономарев.

По словам режиссера клипа Влада Разиховского песня "Неймовірна" передает всю силу мужской любви, она с первых нот берет за душу.

"Александр прислал мне песню в демоверсии, когда еще не был записан оркестр, а только голос и рояль, но даже в таком звучании она с первых нот взяла за душу. Мне как режиссеру хотелось показать силу мужской любви, которую Александр вложил в песню. Я снял много клипов, но эта работа с первых кадров начала пробирать меня до мурашек. Знаете, когда мы снимали сцену на берегу океана в Португалии, Александр дал такую эмоцию, что у меня закралась мысль, что где-то есть эта "Неймовірна". Но это лично мое мнение. Скажу одно, вас долго не будут отпускать эмоции, полученные от просмотра", - делится впечатлениями Влад Разиховский.

Незабываемые эмоции от работы получил и оператор клипа Алексей Милокст.

"Когда мы приехали в Португалию и начали снимать этот клип, посмотрев в окуляр моего Red'а (камера, - ред.) я понял что такое "кадр на миллион". Это невероятной клип", - подчеркнул Алексей Милокст.

Главную героиню сыграла украинская певица Ива Холодова, которая ранее выступала автором закадрового текста в клипе "Полонений". А теперь она стала автором закадрового текста и соавтором идеи клипа для песни "Неймовірна".