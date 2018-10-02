Акции сторонников независимости Каталонии переросли в столкновения с полицией
2 октября, 2018, 11:48
Празднование годовщины проведения референдума о независимости Каталонии переросло в столкновения с полицией. На улице Барселоны 1 октября вышли около 180 тысяч человек
Об этом пишет AFP.
Протестующие требовали от Мадрида нового референдума о независимости, а также освобождение политических заключенных. Вечером митинги переросли в столкновения между радикалами и силовиками.
Тогда же демонстранты начали штурмовать заграждения вокруг регионального парламента в Барселоне. Участники акции, некоторые из которых скрывали свои лица, также бросали камни в полицейских.
- Утром 1 октября активисты перекрыли центральные улицы Барселоны. По всей Каталонии блокировались важные дороги и железнодорожные станции.
- Напомним, премьер Испании Педро Санчес предложил провести референдум по большей каталонской автономии, однако он решительно исключил любой референдум о независимости или любые односторонние попытки Каталонии отделиться.
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