 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Акции сторонников независимости Каталонии переросли в столкновения с полицией

Празднование годовщины проведения референдума о независимости Каталонии переросло в столкновения с полицией. На улице Барселоны 1 октября вышли около 180 тысяч человек

Об этом пишет AFP.

Протестующие требовали от Мадрида нового референдума о независимости, а также освобождение политических заключенных. Вечером митинги переросли в столкновения между радикалами и силовиками.

Тогда же демонстранты начали штурмовать заграждения вокруг регионального парламента в Барселоне. Участники акции, некоторые из которых скрывали свои лица, также бросали камни в полицейских.

 

null

 

  • Утром 1 октября активисты перекрыли центральные улицы Барселоны. По всей Каталонии блокировались важные дороги и железнодорожные станции.
  • Напомним, премьер Испании Педро Санчес предложил провести референдум по большей каталонской автономии, однако он решительно исключил любой референдум о независимости или любые односторонние попытки Каталонии отделиться.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2018 вторник

больше новостей

2 октября, 2018 вторник

1 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать