Акции сторонников независимости Каталонии переросли в столкновения с полицией

2 октября, 2018, 11:48

Празднование годовщины проведения референдума о независимости Каталонии переросло в столкновения с полицией. На улице Барселоны 1 октября вышли около 180 тысяч человек

Об этом пишет AFP.

Протестующие требовали от Мадрида нового референдума о независимости, а также освобождение политических заключенных. Вечером митинги переросли в столкновения между радикалами и силовиками.

Тогда же демонстранты начали штурмовать заграждения вокруг регионального парламента в Барселоне. Участники акции, некоторые из которых скрывали свои лица, также бросали камни в полицейских.