Землетрясение и цунами в Индонезии: власти заявили о побеге 1200 заключенных

1 октября, 2018, 12:44

Минюст Индонезии заявил о побеге около 1200 заключенных в результате мощного землетрясения и цунами в районе острова Сулавеси

Об этом сообщает AFP.

В Минюсте сообщили, что большинство заключенных сбежали из тюрьмы населенного пунката Донгалле, и выразили уверенность, что они сбежали из-за страха погибнуть в результате землетрясения.

"Это, наверное, было для них вопросом жизни и смерти", - заявили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, за 80 километров на север от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властью была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и ближайшим к эпицентру землетрясения городом Донгалле была оборвана.

Сейчас количество жертв землетрясения превысило 1200 человек.

Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.