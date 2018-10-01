Землетрясение и цунами в Индонезии: власти заявили о побеге 1200 заключенных
Об этом сообщает AFP.
В Минюсте сообщили, что большинство заключенных сбежали из тюрьмы населенного пунката Донгалле, и выразили уверенность, что они сбежали из-за страха погибнуть в результате землетрясения.
"Это, наверное, было для них вопросом жизни и смерти", - заявили в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, за 80 километров на север от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властью была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и ближайшим к эпицентру землетрясения городом Донгалле была оборвана.
Сейчас количество жертв землетрясения превысило 1200 человек.
Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика