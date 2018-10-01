Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200 человек, страна попросила международную помощь

1 октября, 2018, 11:15

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в результате землетрясений и цунами погибли уже более 1200 человек

Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания The Jakarta Post, под завалами могут находиться еще около двух тысяч человек.

Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии отметило, что около 2,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, топливе, питьевой воде, медперсонале, палатках, электричестве и продовольствии.

Власти Индонезии попросили международную помощь.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 832 человека.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах на север от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властями была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и ближайшим к эпицентру землетрясения городом Дунган была оборвана.