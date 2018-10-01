Из банка Тигипко вывели 4 миллиарда гривен, - НБУ

1 октября, 2018, 16:22

Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ПАО "Таскомбанк" требованиям законодательства из-за осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ выявил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами, которые вызвали подозрение, в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданных банком за этот период наличных со счетов юридических лиц.

"Банк установил вышеуказанным клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных денежных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам (подавляющее большинство которых имеет регистрацию в АРК, отдельные из них фигурировали в уголовных процессах, к тому же среди них есть одна известная певица) за вторсырье, получало шесть физических лиц.

Речь идет о том, что 23 юрлица собрали 612 тысяч тонн вторсырья. НБУ отмечают, что для такого объема нужно будет воспользоваться услугами 284 Камазов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.