Во Франции на 95-м году жизни скончался Шарль Азнавур
Об этом в понедельник, 1 октября, сообщила AFP со ссылкой на пресс-секретаря певца.
"Шарль Азнавур, последний из гигантов французской песни, умер в ночь на понедельник в возрасте 94 лет в своем доме в Альпилле (юг Франции)", - говорится в сообщении.
Le chanteur Charles Aznavour est décédé à l'âge de ans 94, (attachées de presse) #AFP— Agence France-Presse (@afpfr) 1 октября 2018 г.
Как отметили в агентстве, ранее, этим летом, Азнавур был вынужден отменить концерты из-за сломанной руки после падения, а перед тем он вернулся из тура в Японии.
О смерти выдающегося артиста на трех языках - французском, английском и армянском - сообщается на официальной странице певца в Facebook.
Шарль Азнавур, известный французский шансонье армянского происхождения родился 22 мая 1924 года в Париже. Среди достижений - более 1300 песен и более чем 60 ролей в фильмах, а также 500 наград "Золотого диска".
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