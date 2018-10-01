В зоне ООС ранили украинского бойца, потери врагов - 12 человек

1 октября, 2018, 07:28

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 28 раз открывали огонь по позициям украинской армии, причем 6 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российско-оккупационные войска били из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции в районе Луганского, что на Светлодарской дуге, трижды накрыли огнем из минометов калибра 120 мм. Враги били из этих минометов по опорным пунктам вблизи Гнутового и Водяного на Приазовье.

Оккупанты использовать против защитников Гнутового минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы, а вблизи Водяного - противотанковые управляемые ракеты. По позициям в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Водяное велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

"В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и 8 - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

1 октября российские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое и Водяное.