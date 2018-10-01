В зоне ООС ранили украинского бойца, потери врагов - 12 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 28 раз открывали огонь по позициям украинской армии, причем 6 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Российско-оккупационные войска били из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Позиции в районе Луганского, что на Светлодарской дуге, трижды накрыли огнем из минометов калибра 120 мм. Враги били из этих минометов по опорным пунктам вблизи Гнутового и Водяного на Приазовье.
Оккупанты использовать против защитников Гнутового минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы, а вблизи Водяного - противотанковые управляемые ракеты. По позициям в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Водяное велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.
"В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и 8 - ранены", - подчеркнули в ведомстве.
1 октября российские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое и Водяное.
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