В США требуют действий со стороны России после того, как в оккупированной Горловке подорвались дети
Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.
В ведомстве отметили, что были в отчаянии после сообщений о том, что в оккупированной Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый - получил ранения.
"Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира. Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Тамошние дети заслуживают на мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - подчеркнули в посольстве.
(1/2) Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения. Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира.— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 1 октября 2018 г.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика