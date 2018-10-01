В США требуют действий со стороны России после того, как в оккупированной Горловке подорвались дети

1 октября, 2018, 14:24

В США отмечают, что российская власть должна заставить свои оккупационные администрации на Донбассе уменьшить количество минных угроз

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.

В ведомстве отметили, что были в отчаянии после сообщений о том, что в оккупированной Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый - получил ранения.

"Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира. Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Тамошние дети заслуживают на мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - подчеркнули в посольстве.