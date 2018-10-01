В Раде рассмотрят вопрос о прекращении вещания телеканалов "112 Украина" и NewsOne
Об этом в понедельник, 1 октября, во время брифинга сообщил спикер парламента Андрей Парубий.
"Петиция, которая касается информационной безопасности, набрала на сегодняшний день рекордное количество голосов... я дал поручение на согласительном совете комитета, чтобы были подготовлены предложения, которые могут быть или проектом постановления, или проектом закона, после того, как эти предложения будут готовы, я тоже их безотлагательно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - сообщил Парубий.
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Он отметил также, что вопрос информбезопасности является не менее важным, чем вопрос милитаристский.
"Ведь в условиях гибридной войны, которую ведет Российская Федерация, для них борьба за сердца людей является не менее важной, чем бортьба танками", - подчеркнул глава Верховной Рады.
Напомним, что петиция под названием "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" по состоянию на 1 октября набрала более 25 тыс голосов. Хотя срок завершения сбора подписей - 20 декабря. Относительно статуса петиции указано: "на рассмотрении (с 1 октября 2018 года)".
- Как сообщалось, в Раде призвали СБУ расследовать финансирование канала NewsOne Россией после программы на Еспресо "NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине".
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- Стало известно, как друг Путина Дерипаска финансирует владельца NewsOne Мураева.
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- Генерал ВСУ требует от власти разобраться с телеканалами, где в прямом эфире унижают защитников Украины.
- Кроме того, ранее в Раде призвали СБУ расследовать финансирование канала NewsOne Россией после программы на Еспресо.
- Напомним также , петиция против прокремлевских "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей.
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