В Раде рассмотрят вопрос о прекращении вещания телеканалов "112 Украина" и NewsOne

1 октября, 2018, 16:26

Петиция о прекращении вещания телеканалов "112 Украина" и NewsOne на сайте Верховной Рады собрала достаточно голосов для того, чтобы ее уже вскоре рассмотрел профильный комитет парламента

Об этом в понедельник, 1 октября, во время брифинга сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Петиция, которая касается информационной безопасности, набрала на сегодняшний день рекордное количество голосов... я дал поручение на согласительном совете комитета, чтобы были подготовлены предложения, которые могут быть или проектом постановления, или проектом закона, после того, как эти предложения будут готовы, я тоже их безотлагательно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - сообщил Парубий.

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Он отметил также, что вопрос информбезопасности является не менее важным, чем вопрос милитаристский.

"Ведь в условиях гибридной войны, которую ведет Российская Федерация, для них борьба за сердца людей является не менее важной, чем бортьба танками", - подчеркнул глава Верховной Рады.

Напомним, что петиция под названием "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" по состоянию на 1 октября набрала более 25 тыс голосов. Хотя срок завершения сбора подписей - 20 декабря. Относительно статуса петиции указано: "на рассмотрении (с 1 октября 2018 года)".