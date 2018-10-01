В МІ6 жалеют, что помогли Путину прийти к власти, – The Times
1 октября, 2018, 13:22
Бывший глава британской секретной службы разведки MI6 Ричард Дирлав рассказал, что в ведомстве сожалеют о том, что помогли президенту России Владимиру Путину прийти к власти
Об этом сообщает британское издание The Times.
В частности, сэр Ричард Дирлав, который был начальником Секретной службы разведки с 1999 по 2004 год, рассказал, что в 2000 году к нему обратился офицер КГБ, который находился в Лондоне, и попросил организовать визит тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы "Война и Мир" по приглашению Путина.
"У нас была долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет, и мы решили, что это уникальное и необычное открытие", - заявил экс-глава MI6.
Он добавил, что сейчас в ведомстве жалеют о том, что "закрепили репутацию" Путина, однако на тот момент отношения с Россией были достаточно хорошими.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они ранее якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования о Петрове и Боширове. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, получившего документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипаля - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
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