В МІ6 жалеют, что помогли Путину прийти к власти, – The Times

1 октября, 2018, 13:22

Бывший глава британской секретной службы разведки MI6 Ричард Дирлав рассказал, что в ведомстве сожалеют о том, что помогли президенту России Владимиру Путину прийти к власти

Об этом сообщает британское издание The Times.

В частности, сэр Ричард Дирлав, который был начальником Секретной службы разведки с 1999 по 2004 год, рассказал, что в 2000 году к нему обратился офицер КГБ, который находился в Лондоне, и попросил организовать визит тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы "Война и Мир" по приглашению Путина.

"У нас была долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет, и мы решили, что это уникальное и необычное открытие", - заявил экс-глава MI6.

Он добавил, что сейчас в ведомстве жалеют о том, что "закрепили репутацию" Путина, однако на тот момент отношения с Россией были достаточно хорошими.