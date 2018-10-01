В Китае взорван мост длиной 1500 метров. Как это происходило
1 октября, 2018, 11:53
В провинции Цзянси на востоке Китая строители взорвали мост, длина которого - почти 16 тыс. метров
Видео показали Twitter.
Мост, проложенный через реку Ган, взорвали 28 сентября. К такому решению пришли местные. Его начали строить в 1993 году, а открыли - два года спустя.
Из-за высокого потока грузовиков конструкции моста испортились, поэтому он не мог дальше безопасно выполнять работу.
Вместо этого моста появится другой: он будет достигать 2211 метров длиной, с 6 полосами для транспорта. Строительство планируют завершить в 2021 году.
- Напомним, пожилая пара китайцев и их сын Цзэн приехали в стокгольмский отель Generator, где забронировали номер, но приехали на полсуток раньше. Их вывезли на кладбище.
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