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В Китае взорван мост длиной 1500 метров. Как это происходило

В провинции Цзянси на востоке Китая строители взорвали мост, длина которого - почти 16 тыс. метров

Видео показали Twitter.

Мост, проложенный через реку Ган, взорвали 28 сентября. К такому решению пришли местные.  Его начали строить в 1993 году, а открыли - два года спустя.

Из-за высокого потока грузовиков конструкции моста испортились, поэтому он не мог дальше безопасно выполнять работу.

Вместо этого моста появится другой: он будет достигать 2211 метров длиной, с 6 полосами для транспорта. Строительство планируют завершить в 2021 году.

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