В Киеве злоумышленник подстрелил полицейского, пока убегал с места преступления

1 октября, 2018, 07:53

Неизвестная личность стреляла и ранила киевского милиционера, пока убегала с места преступления

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киева.

Происшествие случилось около 22 часов по улице Лаврской в Печерском районе: правоохранители заметили, что мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил.

Как рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко, патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались скрыться:

“При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться. Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Предположительно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он был застрелен”, - подчеркнул он.

Правоохранителя с ранениями в ногу и плечо доставили в больницу.

Для розыска преступников в столице введен специальный оперативный план.

По этому делу открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.