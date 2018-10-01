В Киеве легковушка сбила женщину с 3-летним ребенком
1 октября, 2018, 14:29
В понедельник, 1 октября, в Киеве легковушка FIAT сбила велосипедистку, которая ехала с трехлетней девочкой
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".
ДТП произошло в Днепровском районе столицы. По словам водителя легковушки, он выезжал из дворов, когда из-за кустов внезапно выехала велосипедистка. К счастью, водитель ехал медленно, а ребенок находился в специальном велосипедном детском кресле.
Женщина с ребенком не получили тяжелых травм, но их госпитализировали - медики решили убедиться в здоровье ребенка и провести дополнительные обследования. На месте происшествия сейчас работают полицейские.
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