В Киеве легковушка сбила женщину с 3-летним ребенком

1 октября, 2018, 14:29

В понедельник, 1 октября, в Киеве легковушка FIAT сбила велосипедистку, которая ехала с трехлетней девочкой

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".

ДТП произошло в Днепровском районе столицы. По словам водителя легковушки, он выезжал из дворов, когда из-за кустов внезапно выехала велосипедистка. К счастью, водитель ехал медленно, а ребенок находился в специальном велосипедном детском кресле.

Женщина с ребенком не получили тяжелых травм, но их госпитализировали - медики решили убедиться в здоровье ребенка и провести дополнительные обследования. На месте происшествия сейчас работают полицейские.