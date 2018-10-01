В Киеве грабители напали на дом судьи, есть погибший и раненые

1 октября, 2018, 14:01

В воскресенье, 30 сентября, около 22:00 в Печерском районе Киева напали на хозяев частного дома по ул. Лаврской и забрали у них ценные вещи

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Грабители ранили владельца квартиры и во время попытки задержания полицейскими бросили в правоохранителей гранату и открыли огонь, в результате чего патрульный получил огнестрельные ранения. Правоохранителя с ранениями в ногу и плечо доставили в больницу.

"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться. Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Погибший был причастен к совершению разбойного нападения на частный дом. Об этом свидетельствуют и изъятые вещественные доказательства. Пока мы не установили анкетные данные этого лица, но мы над этим работаем. Также проводятся мероприятия по розыску минимум еще одного сообщника, который открыл огонь по полицейским", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

На момент нападения в доме находился хозяин, который работает адвокатом, малолетний ребенок и жена, которая находится в декретном отпуске. Мужчину с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу, женщина с ребенком физически не пострадали. Следствие считает, что целью нападения было ограбление - преступники завладели деньгами и ювелирными изделиями, часть из которых была найдена во время проверки путей отхода злоумышленников.

"Судебно-юридическая газета" уточняет, что хозяева ограбленного дома - судья Деснянского райсуда Киева Наталья Буша и ее муж адвокат Андрей Буша.

Открыто два уголовных производства: по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.