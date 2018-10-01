В хостеле Одессы "отдыхали" 25 вооруженных "туристов", - полиция
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Одесской области.
Местные жители рассказали правоохранителям о том, что в одном из хостелов Суворовского района находится более 20 вооруженных людей.
Прибыв на место событий, полицейские установили личности всех постояльцев хостела. Мужчины оказались приезжими, а их оружие было зарегистрированным в установленном законом порядке.
"Сейчас проверка продолжается. Правоохранители выясняют, с какой целью вооруженные люди прибыли в Одессу", - подчеркнули в ведомстве.
Больше деталей на своей странице в Facebook рассказал начальник управления превентивной деятельности полиции области Иван Ищенко.
"Менее получаса понадобилось правоохранителям, чтобы проверить информацию о 25 вооруженных мужчинах, которые поселились в одном из отелей Одессы. Лица всех "гостей" Южной Пальмиры установлены", - отметил он.
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