В Греции задержали 40 афганцев из-за гибели сирийца в лагере мигрантов
1 октября, 2018, 17:47
Греческая полиция задержала для допроса 40 афганцев после драки в лагере мигрантов на окраине Афин, в результате которой погиб 31-летний сириец
Об этом сообщает Ekathimerini.
Полиция перехватила 40 подозреваемых в поезде, поскольку они вероятно пытались сбежать из столичного региона. Кроме того, на вокзале Афин полиция задержала до 70 сирийцев, которые могли быть причастны к драке и пытались убежать.
Правоохранители считают, что среди задержанных афганцев есть те, кто непосредственно причастен к убийству сирийца. Ожидается, что им предъявят обвинение в убийстве.
Мужчина погиб в субботу в лагере Малакаса, после того как получил травмы головы, нанесенные острым предметом.
В течение лета в этом лагере произошло несколько протестов мигрантов из-за неудовлетворительных условий содержания.
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