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В Германии арестовали шесть террористов из группы "Революция Хемниц"

В Германии арестовали шестерых человек, которых обвиняют в формировании ультраправой террористической группы, известной как "Революция Хемниц"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Полицейские провели обыски в рамках расследования деятельности правой террористической группы под названием "Революция Хемниц» на нескольких объектах в немецких федеральных землях Саксония и Бавария.

Шесть арестованных, в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в создании террористической организации под руководством 31-летнего Кристиана К., который уже был арестован 14 сентября.

По словам прокуроров Германии, мужчины планировали нападать на мигрантов и немецких граждан, происходящих из других стран. Прокуроры заявили, что шесть мужчин - члены "хулиганской и неонацистской группы" в регионе Хемниц и считают себя ведущими членами праворадикальной группы в Саксонии.

  • Напомним, в Германии смерть 35-летнего мужчины вызвала стихийные протесты правых радикалов, которые устроили стычки с правоохранителями.
  • В немецком городе Хемнице вечером в понедельник, 27 августа, состоялись новые демонстрации как сторонников правых взглядов, так и их противников.
  • Позже в Хемнице в ходе демонстраций за и против принятия беженцев полиция задержала 300 человек, в результате беспорядков пострадал десяток участников акций.
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