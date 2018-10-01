В Германии арестовали шесть террористов из группы "Революция Хемниц"

1 октября, 2018, 23:50

В Германии арестовали шестерых человек, которых обвиняют в формировании ультраправой террористической группы, известной как "Революция Хемниц"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Полицейские провели обыски в рамках расследования деятельности правой террористической группы под названием "Революция Хемниц» на нескольких объектах в немецких федеральных землях Саксония и Бавария.

Шесть арестованных, в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в создании террористической организации под руководством 31-летнего Кристиана К., который уже был арестован 14 сентября.

По словам прокуроров Германии, мужчины планировали нападать на мигрантов и немецких граждан, происходящих из других стран. Прокуроры заявили, что шесть мужчин - члены "хулиганской и неонацистской группы" в регионе Хемниц и считают себя ведущими членами праворадикальной группы в Саксонии.