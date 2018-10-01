В Германии арестовали шесть террористов из группы "Революция Хемниц"
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Полицейские провели обыски в рамках расследования деятельности правой террористической группы под названием "Революция Хемниц» на нескольких объектах в немецких федеральных землях Саксония и Бавария.
Шесть арестованных, в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в создании террористической организации под руководством 31-летнего Кристиана К., который уже был арестован 14 сентября.
По словам прокуроров Германии, мужчины планировали нападать на мигрантов и немецких граждан, происходящих из других стран. Прокуроры заявили, что шесть мужчин - члены "хулиганской и неонацистской группы" в регионе Хемниц и считают себя ведущими членами праворадикальной группы в Саксонии.
- Напомним, в Германии смерть 35-летнего мужчины вызвала стихийные протесты правых радикалов, которые устроили стычки с правоохранителями.
- В немецком городе Хемнице вечером в понедельник, 27 августа, состоялись новые демонстрации как сторонников правых взглядов, так и их противников.
- Позже в Хемнице в ходе демонстраций за и против принятия беженцев полиция задержала 300 человек, в результате беспорядков пострадал десяток участников акций.
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