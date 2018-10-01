В библиотеках Украины началось голосование за лучшие книги премии "Еспресо. Выбор читателей"

1 октября, 2018, 18:30

С 1 октября стартовало голосование за лучшие книги для взрослых и детей конкурса "Еспресо. Выбор читателей". Победителей определят читатели в 173 библиотеках по всей Украине

"Частично анкеты и книги для голосования уже отправлены. На этой неделе материалы получат все библиотеки, которые согласились провести опрос среди своих читателей, - рассказали в оргкомитете премии. – Хотим выразить благодарность издательствам за сотрудничество на предоставление книг для проведения голосования".

"Книжные премии, награды, которые получают авторы и издатели развивают книжный рынок. Нам очень приятно, что с каждым годом количество конкурсов растет. Относительно конкурса телеканала "Еспресо", он очень важен для нас, ведь его поддерживает и развивает медиа", - рассказал Николай Кравченко, соучредитель издательства "Нора-Друк".

В июле-августе экспертное жюри выбрало ТОП-3 книги в номинациях "Литература для взрослых" и "Литература для детей". Победителя, как и в прошлом году, определят читатели.

"Одно дело, когда конкурсы оценивают специалисты, эксперты – все это очень субъективно, а мнение читателей – это уже непосредственная реакция на то, что ты делаешь", - сказал Сергей Жадан.

Напомним, в финал "Еспресо. Выбор читателей" вышли три книги для взрослых. Две книги, представленные издательством "Meridian Czernowitz" - "Интернат" Сергея Жадана и "Любовники юстиции" Юрия Андруховича. За победу борется еще одно издание - "Третья кабинка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко. Книга увидела свет благодаря издательству "Нора-Друк".

Тройка финалистов номинации "Литература для детей" выглядит так: “Дремучий лес” Анастасии Лавренишиной (Издательство “Фонтан сказок”), “Моя Ба” Татьяны Стус (Издательство “Утро”) и “MOX NOX” Тани Малярчук (“Издательство Старого Льва”).

Проголосовать за лучшую книгу можно уже на этой неделе в библиотеке вашего города.