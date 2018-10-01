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Усик ответил на вопрос, чей Крым


фото: badlefthook.com
Чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на вопрос, чей Крым

Об этом Усик рассказал в эфире программы "Гордон".

На вопрос "чей Крым", Усик ответил: "Божий. Это по-настоящему".

По словам Александра Усика, он продолжает общаться со своими крымскими друзьями и посещать оккупированный полуостров.

"У меня большое количество друзей, мой тренер живет там, мой клуб. Я каждый день переписываюсь с клубом, мы в группе созваниваемся. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки", - сказал Усик.

 

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