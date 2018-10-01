Усик ответил на вопрос, чей Крым
1 октября, 2018, 11:28
Чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Об этом Усик рассказал в эфире программы "Гордон".
На вопрос "чей Крым", Усик ответил: "Божий. Это по-настоящему".
По словам Александра Усика, он продолжает общаться со своими крымскими друзьями и посещать оккупированный полуостров.
"У меня большое количество друзей, мой тренер живет там, мой клуб. Я каждый день переписываюсь с клубом, мы в группе созваниваемся. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки", - сказал Усик.
- Ранее, Александр Усик похвалил пророссийского блогера и заявил, что ему не нужны украинские государственные награды.
- Первый тренер Усика в Симферополе получил 1 млн рублей от Федерации бокса России.
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