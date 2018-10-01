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Украинский нардеп заявил, что на него готовят покушение

Депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук получил информацию о том, что российские спецслужбы готовятся его ликвидировать

Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

"Имею достоверную информацию из Москвы, из источников близких к ФСБ, что на меня готовится очередное покушение и конец ноября является крайней датой моей ликвидации", - подчеркнул он.

По словам Мосийчука, в Киеве уже действует диверсионная группа и, возможно, что опасность грозит не только ему. Депутат пока не знает, почему хотят устранить именно его.

"Сегодня я получил информацию, но сомневался в ее правдивости. Только что я получил еще одно подтверждение, и теперь нет никакого сомнения. Для чего я это пишу? Для того, чтобы враг знал, что нам известны их планы и мы уже ждем их. Возможно, это сообщение остановит террористов-диверсантов и это сохранит кому-то жизнь", - добавил Мосийчук.

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