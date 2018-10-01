Украинский нардеп заявил, что на него готовят покушение
Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.
"Имею достоверную информацию из Москвы, из источников близких к ФСБ, что на меня готовится очередное покушение и конец ноября является крайней датой моей ликвидации", - подчеркнул он.
По словам Мосийчука, в Киеве уже действует диверсионная группа и, возможно, что опасность грозит не только ему. Депутат пока не знает, почему хотят устранить именно его.
"Сегодня я получил информацию, но сомневался в ее правдивости. Только что я получил еще одно подтверждение, и теперь нет никакого сомнения. Для чего я это пишу? Для того, чтобы враг знал, что нам известны их планы и мы уже ждем их. Возможно, это сообщение остановит террористов-диверсантов и это сохранит кому-то жизнь", - добавил Мосийчук.
- Напомним, вечером 25 октября 2017 года возле офиса телеканала “Еспресо” прогремел взрыв, в результате которого погибли двое людей. Еще трое людей, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, получили ранения.
- 30 октября на окраине Киева застрелили помощницу Мосийчука, ветерана АТО Амину Окуеву, которая вместе со своим мужем Адамом Осмаевым координировала действия чеченских добровольцев АТО.
- Секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил в убийстве Окуевой Россию, а нардеп Мосийчук считает, что покушение на него, а также убийства Окуевой и Тимура Махаури совершила одна и та же диверсионная группа.
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