Украинский нардеп заявил, что на него готовят покушение

1 октября, 2018, 08:41

Депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук получил информацию о том, что российские спецслужбы готовятся его ликвидировать

Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

"Имею достоверную информацию из Москвы, из источников близких к ФСБ, что на меня готовится очередное покушение и конец ноября является крайней датой моей ликвидации", - подчеркнул он.

По словам Мосийчука, в Киеве уже действует диверсионная группа и, возможно, что опасность грозит не только ему. Депутат пока не знает, почему хотят устранить именно его.

"Сегодня я получил информацию, но сомневался в ее правдивости. Только что я получил еще одно подтверждение, и теперь нет никакого сомнения. Для чего я это пишу? Для того, чтобы враг знал, что нам известны их планы и мы уже ждем их. Возможно, это сообщение остановит террористов-диверсантов и это сохранит кому-то жизнь", - добавил Мосийчук.