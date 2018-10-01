У Фонда гарантирования вкладов украли недвижимость в Одессе стоимостью 140 миллионов
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что речь идет о более 11 тыс м2 нежилой недвижимости, что располагается в центре Одессы, оценочной стоимостью 144 млн грн. Попытка незаконного завладения имуществом банка была реализована по схеме.
"Из Реестра прав на недвижимое имущество без каких-либо объяснений изъята запись о праве собственности на объект ПАО "Платинум банк". Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо - Садыгов Фамил Тофик Оглы", - говорится в сообщении.
Ровно за день до проведенной "операции" физлицо на основании акта приема-передачи передало права на имущество банка юридическому лицу - ООО "Садыг Тофик".
"Легитимизировала мошенничество Грицай Наталья Владимировна, регистратор КП Березанского сельского совета Беляевского района Одесской области "Центр регистрации", в отношении действий которой в Министерстве юстиции уже начата проверка", - подчеркивается в сообщении.
Согласно сообщению, сегодня от оперативных действий Минюста и правоохранительных органов зависит сохранение актива банка и недопущение его дальнейшей перепродажи.
В Фонде отметили, что руководителем компании, которая в результате сделки стала "владельцем" недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта "Миротворец" как боевик незаконных вооруженных формирований с позывным "Армян".
В то же время это не первая попытка "переоформить" имущество на физическое лицо, в мае этого же года имущество пытались переоформить на Гольц Семена Андреевича.
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