У Фонда гарантирования вкладов украли недвижимость в Одессе стоимостью 140 миллионов

1 октября, 2018, 17:40

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о незаконном переоформлении права собственности на один из самых ликвидных активов "Платинум Банка"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что речь идет о более 11 тыс м2 нежилой недвижимости, что располагается в центре Одессы, оценочной стоимостью 144 млн грн. Попытка незаконного завладения имуществом банка была реализована по схеме.

"Из Реестра прав на недвижимое имущество без каких-либо объяснений изъята запись о праве собственности на объект ПАО "Платинум банк". Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо - Садыгов Фамил Тофик Оглы", - говорится в сообщении.

Ровно за день до проведенной "операции" физлицо на основании акта приема-передачи передало права на имущество банка юридическому лицу - ООО "Садыг Тофик".

"Легитимизировала мошенничество Грицай Наталья Владимировна, регистратор КП Березанского сельского совета Беляевского района Одесской области "Центр регистрации", в отношении действий которой в Министерстве юстиции уже начата проверка", - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, сегодня от оперативных действий Минюста и правоохранительных органов зависит сохранение актива банка и недопущение его дальнейшей перепродажи.

В Фонде отметили, что руководителем компании, которая в результате сделки стала "владельцем" недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта "Миротворец" как боевик незаконных вооруженных формирований с позывным "Армян".

В то же время это не первая попытка "переоформить" имущество на физическое лицо, в мае этого же года имущество пытались переоформить на Гольц Семена Андреевича.