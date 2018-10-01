Трамп намерен добиться от союзников оплаты за военную поддержку
Об этом пишет DW.com.
"Когда речь идет о богатых странах, такие как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, зачем финансировать их армии", - задался вопросом Трамп, выступая перед публикой в Западной Вирджинии.
"Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал", - добавил Трамп.
В случае Южной Кореи, сказал американский лидер, США финансируют "около 60 процентов их армии".
По словам Трампа, американские генералы сказали ему, что Белый дом платит за эти страны, потому что "они - наши союзники". Однако высшие военные чины не разбираются в финансах, сказал президент США, охарактеризовав ситуацию как "отвратительную торговую сделку и отвратительное военное соглашение".
Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу того, что союзники США по НАТО, в частности Германия, должны всерьез увеличить свои военные расходы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что в 2014 году страны нато договорились увеличить расходы на оборону до 2 процентов в течение 10 лет.
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