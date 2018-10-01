Сытник считает провокацией рекламу в метро с его фото
1 октября, 2018, 11:51
В Национальном антикоррупционном бюро отрицают причастность к размещению рекламы в столичном метрополитене с изображением директора ведомства Артема Сытника
Об этом сообщает “Укринформ”.
Утром 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена появилось изображение директора НАБУ Артема Сытника с надписью:"Я разоблачу топ-коррупционеров".
В рекламе сообщалось об анонсе заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоится 3 октября в 15 часов. Отмечалось, что трансляция этого заседания комитета состоится на всех каналах телевидения.
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что размещение рекламы является "типичной провокацией". В частности, в пресс-службе ведомства заявили, что заказчика рекламы не знают.
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