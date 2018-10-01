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Столичный патрульный требовал взятку за возвращение водительского удостоверения


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке столичного патрульного, который требовал взятку в 600 долл США за возврат водительского удостоверения

Об этом в понедельник, 1 октября, сообщила пресс-служба СБУ в своем Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции вымогал у местного жителя шестьсот долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал вернуть водительское удостоверение, ранее изъятое за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители зафиксировали факт получения патрульным первой части неправомерной выгоды в четыреста американских долларов. Спустя злоумышленника задержали на одной из киевских улиц во время получения второй части взятки - двухсот долларов США.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

 

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