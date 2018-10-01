Стало известно, где в Украине сегодня будут заморозки
1 октября, 2018, 08:55
В большинстве областей Украины сегодня ожидаются заморозки
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°.
Напомним, на прошлой неделе в стране началось существенное похолодание, в частности, ночью в среду и четверг на почве были заморозки.
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