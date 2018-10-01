Сергей Бабкин выпустил полностью русскоязычный альбом "Музасфера"

1 октября, 2018, 12:17

Певец Сергей Бабкин презентовал свой 12-й альбом "Музасфера", в котором все песни написаны на украинском языке

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

В альбом вошло 13 треков. Среди них есть два сингла, которые певец выпустил раньше: "Где бы я" и "Кто дальше идет". Также здесь есть саундтрек к одноименному фильму "11 детей из Моршина". Остальные 10 треков слушатели услышат впервые.

Бабкин признался, что родился не в украиноязычной семье, но мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом.

"Мы продумывали различные варианты, думали над текстом и много меняли. "Музасфера"- это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой, и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле ", - рассказал певец.

Прослушать и скачать альбом можно в iTunes, Google Play Music, Deezer и Spotify.