Сергей Бабкин выпустил полностью русскоязычный альбом "Музасфера"
Об этом он написал на своей Facebook-странице.
В альбом вошло 13 треков. Среди них есть два сингла, которые певец выпустил раньше: "Где бы я" и "Кто дальше идет". Также здесь есть саундтрек к одноименному фильму "11 детей из Моршина". Остальные 10 треков слушатели услышат впервые.
Бабкин признался, что родился не в украиноязычной семье, но мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом.
"Мы продумывали различные варианты, думали над текстом и много меняли. "Музасфера"- это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой, и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле ", - рассказал певец.
Прослушать и скачать альбом можно в iTunes, Google Play Music, Deezer и Spotify.
- Напомним, украинская группа Vivienne Mort выпустила новый видеоклип к песне "Думаю о тебе". В нем - дружба, памятные книги и кот Мос.
Читайте также
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
18 сентября, 2018 Премия "Эмми"-2018: 7 лучших сериалов и шоу
-
23 сентября, 2018 Диана Попова: делаю все, чтобы высокое искусство было доступно людям
Читайте также
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
18 сентября, 2018 Премия "Эмми"-2018: 7 лучших сериалов и шоу