СБУ изъяла у наркодилеров "товар" на более чем 3 миллиона

1 октября, 2018, 18:03

Работники СБУ и Департамента патрульной полиции задержали межрегиональную банду наркодельцов, которые выращивали селективные сорта наркосырья и изготавливали из него крупные партии наркосредств

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в состав группы входило пять человек. Их деятельность распространялась на территорию нескольких регионов государства.

"В ходе одновременных санкционированных обысков, проведенных в столице и Черкасской области, правоохранители изъяли почти 100 кг элитного канабиса в растениях и 10 кг в измельченном состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители изъяли 18 таблеток психотропного вещества МДМА "Экстази" и 100 граммов псилоцибиновых грибов. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет свыше 3 миллионов гривен.

Согласно сообщению, выращивание наркосырья происходило на арендованных посевных площадях. Члены группы маскировали посевы среди прочего сельскохозяйственный растений. Полицейские применили возможности аэроразведки для выявления посевов.

Обнаруженные растения конопли превышали человеческий рост и весили от 10 до 20 кг каждая.

"По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству, правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.