Российский истребитель пролетел рядом с украинскими кораблями на учениях ВСУ
1 октября, 2018, 23:06
Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Украины возле кораблей украинского флота пролетел российский истребитель Су-27
Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
На странице ВМС в Facebook также обнародовали видео, в котором видно, как российский самолет достаточно близко пролетает возле украинских кораблей.
"Пролет российского истребителя Су-27 возле кораблей Военно-морских сил ВСУ произошел во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля-2018", - говорится в сообщении ВМС.
Учения "Казацкая воля" продолжаются по всей территории страны, где каждый из родов войск отрабатывает различные задачи и совершенствует слаженность действий.
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