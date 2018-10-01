Российский истребитель пролетел рядом с украинскими кораблями на учениях ВСУ

1 октября, 2018, 23:06

Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Украины возле кораблей украинского флота пролетел российский истребитель Су-27

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

На странице ВМС в Facebook также обнародовали видео, в котором видно, как российский самолет достаточно близко пролетает возле украинских кораблей.

"Пролет российского истребителя Су-27 возле кораблей Военно-морских сил ВСУ произошел во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля-2018", - говорится в сообщении ВМС.

Учения "Казацкая воля" продолжаются по всей территории страны, где каждый из родов войск отрабатывает различные задачи и совершенствует слаженность действий.