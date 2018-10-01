Россия заплатит высокую цену за нарушение международных правил, - МИД Британии
1 октября, 2018, 11:58
В министерстве иностранных дел Великобритании предостерегли Россию от намерений запугать их и нарушить международные правила
Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, пишет Reuters.
"Если вы пытаетесь запугать эту страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой", - сказал он на ежегодной конференции Консервативной партии.
Хант также сказал, что Великобритания "собирается закрыть сеть ГРУ".
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
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