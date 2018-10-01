Россия заплатит высокую цену за нарушение международных правил, - МИД Британии

"Если вы пытаетесь запугать эту страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой", - сказал он на ежегодной конференции Консервативной партии.

Хант также сказал, что Великобритания "собирается закрыть сеть ГРУ".