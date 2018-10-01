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Россия заплатит высокую цену за нарушение международных правил, - МИД Британии

В министерстве иностранных дел Великобритании предостерегли Россию от намерений запугать их и нарушить международные правила
Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, пишет Reuters.

"Если вы пытаетесь запугать эту страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой", - сказал он на ежегодной конференции Консервативной партии.

Хант также сказал, что Великобритания "собирается закрыть сеть ГРУ".

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