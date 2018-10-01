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Рентген и сдача анализов будут бесплатными с 2019 года


фото: likar.org.ua
Правительство заложило в госбюджет 2 миллиарда гривень на бесплатную диагностику для украинцев

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

Он отметил, что с 1 июля 2019 года УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов будут бесплатными. Для этого в проекте государственного бюджета заложено 2 миллиарда гривень. Единственное условие - направить на исследование должен семейный врач.

 

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