Рентген и сдача анализов будут бесплатными с 2019 года

1 октября, 2018, 12:20

Правительство заложило в госбюджет 2 миллиарда гривень на бесплатную диагностику для украинцев

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

Он отметил, что с 1 июля 2019 года УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов будут бесплатными. Для этого в проекте государственного бюджета заложено 2 миллиарда гривень. Единственное условие - направить на исследование должен семейный врач.