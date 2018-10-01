Рентген и сдача анализов будут бесплатными с 2019 года
1 октября, 2018, 12:20
Правительство заложило в госбюджет 2 миллиарда гривень на бесплатную диагностику для украинцев
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.
Он отметил, что с 1 июля 2019 года УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов будут бесплатными. Для этого в проекте государственного бюджета заложено 2 миллиарда гривень. Единственное условие - направить на исследование должен семейный врач.
Мы заложили средства в проекте бюджета, чтобы с 1 июля следующего года УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов были бесплатными. Единственное условие – на исследование должен направить семейный врач.#БюджетРозбудовиКраїни pic.twitter.com/yZfRynw8ba— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 октября 2018 г.
- Напомним, глава правительства Владимир Гройсман 14 сентября представил проект государственного бюджета на 2019 год.
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