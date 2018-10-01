Раду просят приравнять "русский мир" к нацизму и коммунизму

1 октября, 2018, 13:05

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9139, в котором предлагается приравнять российскую оккупационную идеологию "русский мир" к нацизму и коммунизму

Сведения о законопроекте обнародованы на сайте Верховной Рады.

"Русский мир" ("русский мир") - форма национал-социализма (нацизма), русская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие; пропаганда "русского мира" ("русского мира") - распространение информации, направленной на оправдание преступного характера идей русского мира ("русского мира")", - говорится в законопроекте.

Авторы предложения отмечают, что проявлениями "русского мира" могут быть призывы к сепаратизму, оправдание военной агрессии против Украины, распространение "общероссийской идеи" объединения украинского, белорусского и российского народов в "триединый" народ, навязывание идеи о самодостаточности российской или славянской цивилизации в противовес "западным" странам, возвеличивание правителей РФ, распространение идеологии об исключительном статусе московской РПЦ как основы мирового православия и тому подобное.

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" предлагают дополнить, в частности, следующим текстом:

"Русский мир" ("русский мир") признается в Украине формой национал-социализма (нацизма), которая характеризуется многочисленными нарушениями национального и международного законодательства, в частности призывами в отношении изменения административно-территориального устройства Украины, присоединения отдельных регионов Украины к РФ (или выделения их в отдельные территории с целью создания суверенного государства), что стало причиной начала в 2014 году на востоке Украины военного конфликта, который привел к гибели тысяч украинских граждан как среди военных, так и среди мирного населения, осуждается как несовместимое с основополагающими правами и свободами человека и гражданина".

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.