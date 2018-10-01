Рада рассмотрит переименование 2 областей в конце недели

1 октября, 2018, 12:50

В четверг, 4 сентября, народные депутаты рассмотрят вопрос переименования Кировоградской и Днепропетровской областей Украины

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета, сообщает "РБК-Украина".

В частности, предлагается переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую - в Кропивницкую область.

"Когда мы рассматривали изменения в Конституцию в прошлый четверг, мы не успели рассмотреть все предложения. Среди них мы не успели рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 111 Конституции Украины о переименовании двух областей. Предлагается, чтобы мы в четверг рассмотрели эти предложения", - сообщил Парубий.

Спикер отметил, что вопрос переименования областей нардепы рассмотрят в четверг после 12:00.