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Рада рассмотрит переименование 2 областей в конце недели


фото: golosgromadu.info
В четверг, 4 сентября, народные депутаты рассмотрят вопрос переименования Кировоградской и Днепропетровской областей Украины

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета, сообщает "РБК-Украина".

В частности, предлагается переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую - в Кропивницкую область.

"Когда мы рассматривали изменения в Конституцию в прошлый четверг, мы не успели рассмотреть все предложения. Среди них мы не успели рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 111 Конституции Украины о переименовании двух областей. Предлагается, чтобы мы в четверг рассмотрели эти предложения", - сообщил Парубий.

Спикер отметил, что вопрос переименования областей нардепы рассмотрят в четверг после 12:00.

  • Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках политики декоммунизации переименовал Днепропетровск на Днепр. 14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград на Кропивницкий. Для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию Украины.
  • 18 мая 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.
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