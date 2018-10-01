Рада рассмотрит переименование 2 областей в конце недели
1 октября, 2018, 12:50
В четверг, 4 сентября, народные депутаты рассмотрят вопрос переименования Кировоградской и Днепропетровской областей Украины
Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета, сообщает "РБК-Украина".
В частности, предлагается переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую - в Кропивницкую область.
"Когда мы рассматривали изменения в Конституцию в прошлый четверг, мы не успели рассмотреть все предложения. Среди них мы не успели рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 111 Конституции Украины о переименовании двух областей. Предлагается, чтобы мы в четверг рассмотрели эти предложения", - сообщил Парубий.
Спикер отметил, что вопрос переименования областей нардепы рассмотрят в четверг после 12:00.
- Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках политики декоммунизации переименовал Днепропетровск на Днепр. 14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград на Кропивницкий. Для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию Украины.
- 18 мая 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.
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