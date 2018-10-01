BREAKING: CDRs occupy the high-speed train station of Girona, Catalonia.
Протесты в Каталонии: сторонники независимости блокируют дороги и железную дорогу
1 октября, 2018, 10:56
Более ста активистов сепаратистской каталонской организации Комитеты в защиту республики (CDR) утром 1 октября перекрыли центральные улицы Барселоны, чтобы отметить годовщину проведенного в прошлом году референдума о независимости от Испании, который, впрочем, не был признан
Об этом пишет La Vanguardia.
Кроме того, десятки членов CDR заблокировали вход в центральные башни компании CaixaBank, хотя работников пускают через боковые двери. Дороги и колеи в городе перекрыты. По всей Каталонии активисты блокируют важные дороги и железнодорожные станции, пишет The Independent.
На двери заведений и учреждений в центре города активисты цепляли наклейки с лозунгами "Республика в стадии строительства. Простите за неудобства" и "Долой режим. Мы проголосовали за независимость".
- Напомним, премьер Испании Педро Санчес предложил провести референдум по поводу большей каталонской автономии, однако он решительно исключил любой референдум о независимости или любые односторонние попытки Каталонии отделиться.
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