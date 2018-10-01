Протесты в Каталонии: сторонники независимости блокируют дороги и железную дорогу

1 октября, 2018, 10:56

Более ста активистов сепаратистской каталонской организации Комитеты в защиту республики (CDR) утром 1 октября перекрыли центральные улицы Барселоны, чтобы отметить годовщину проведенного в прошлом году референдума о независимости от Испании, который, впрочем, не был признан

Об этом пишет La Vanguardia.

Кроме того, десятки членов CDR заблокировали вход в центральные башни компании CaixaBank, хотя работников пускают через боковые двери. Дороги и колеи в городе перекрыты. По всей Каталонии активисты блокируют важные дороги и железнодорожные станции, пишет The Independent.

На двери заведений и учреждений в центре города активисты цепляли наклейки с лозунгами "Республика в стадии строительства. Простите за неудобства" и "Долой режим. Мы проголосовали за независимость".