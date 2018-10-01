Президент Всемирного боксерского совета поблагодарил Кличко за организацию конгресса WBC в Киеве

1 октября, 2018, 14:36

В Киеве началась церемония открытия 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который в Украине происходит впервые. Торжества проходят на Почтовой площади

В церемонии участвуют вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Владимир Кличко и другие. Приехали в Киев также и президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.

"Мы рады приветствовать всех гостей в столице Украины. Я счастлив, что нам удалось собрать стольких звезд. В течение недели мы будем обсуждать дальнейшую стратегию развития мирового бокса, - сказал Кличко в начале церемонии. - И мне чрезвычайно приятно, что впервые мне не пришлось ехать на конгресс WBC куда-то очень далеко. Потому что это великое событие принимает мой родной город", - заявил мэр Киева.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в приветственном слове к участникам конгресса отметил высокую подготовку Киева к мероприятию.

"Я счастлив видеть так много друзей со всего мира. Это важнейшая неделя для всего бокса, - сказал Маурисио Сулейман. - Я благодарен мэру Киева Виталию Кличко и всем, кто приобщился к организации этого конгресса".

Легендарный чемпион Ленокс Льюис перед началом церемонии отметил, что с радостью воспользовался возможностью второй раз посетить Киев. "Я счастлив встретить здесь моих друзей братьев Кличко. Приятно также видеть столько улыбающихся людей на улицах города. Убежден, этот конгресс станет одним из лучших за историю его проведения", - отметил Льюис.

Поблагодарил за приглашение в столицу Украины и легенда мирового бокса Эвандер Холифилд. "Мне приятно бывать в этом городе, в Украине. Это для меня большая честь, ведь здесь собрались члены лучшей в мире боксерской организации - WBC", - сказал Холифилд.

На конгресс в Киев прибыли более 700 участников из 166 стран мира.