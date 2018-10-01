После заявления об отставке мэр Глухова Мишель Терещенко заявил, что идет в президенты

1 октября, 2018, 16:53

В понедельник, 1 октября, мэр города Глухов Сумской области Мишель Терещенко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Об этом Луценко заявил на пресс-конференции, передает "РБК-Украина".

"Я вынужден баллотироваться на пост президента Украины. Мы придем с большими друзьями спасать Украину. Это не личные амбиции, но я не вижу другого выхода. Я думаю, что уже через месяц у нас будет программа", - сказал Терещенко.

Мэр Глухова также раскритиковал действующую украинскую власть.

"Я хорошо понял, как работает эта клептократично-олигархическая система и изменить ее усилиями моей команды является невозможным, поскольку, во-первых, ничего после Майдана не изменилось", - добавил Терещенко.

Городской голова Глухова заявил, что в Украине происходит торговля должностями, идет имитация реформ, несовершенное законодательство, которое ограничивает в полномочиях городского голову на пользу облсовета, а политические партии финансируют олигархи.

Отметим, президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, который имеет право голоса, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение 10 лет перед днем выборов.

Мишель Терещенко получил паспорт гражданина Украины 21 марта 2015 года из рук президента Петра Порошенко. 25 октября 2015 года на местных выборах в Глухове набрал 64,58 % голосов избирателей и стал городским головой. Раньше он жил в США, в 1994 году посетил Украину как турист, с 2003 года живет в Глухове и Киеве.

Мэр Глухова, потомок рода украинских промышленников и меценатов Терещенко, возрождает в Украине льноводство, основал Фонд наследия Терещенко, задачей которого является поддержка текущей деятельности в зданиях, построенных Терещенками в Киеве и Глухове более 100 лет назад.