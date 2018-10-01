Порошенко вручил орден Свободы Олланду

1 октября, 2018, 15:48

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы бывшему президенту Франции Франсуа Олланду

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд обнаружил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что экс-президент Франции удачно описал Минский процесс в 2015 году в книге "Уроки власти" (Les lecons du pouvoir). По мнению Порошенко, она хорошо отражает сложную и ответственную миссию переговоров. Президент Украины отметил, что хочет сделать презентацию украинского перевода этой книги с участием господина Олланда.