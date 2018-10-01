Порошенко вручил орден Свободы Олланду
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд обнаружил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - заявил Порошенко.
Глава государства отметил, что экс-президент Франции удачно описал Минский процесс в 2015 году в книге "Уроки власти" (Les lecons du pouvoir). По мнению Порошенко, она хорошо отражает сложную и ответственную миссию переговоров. Президент Украины отметил, что хочет сделать презентацию украинского перевода этой книги с участием господина Олланда.
- Напомним, экс-президент Франсуа Олланд опубликовал в своей книге "Уроки власти" воспоминания о встрече "Нормандской четверки" в Минске. В книге, в частности, говорилось о том, как президент РФ Владимир Путин непроизвольно признал присутствие российских войск на Донбассе.
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