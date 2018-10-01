 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко утвердил соглашение с Румынией о военных перевозках

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Соглашение устанавливает общие рамочные условия сотрудничества Украины и Румынии в сфере военных перевозок. В частности, определяются сроки, органы, ответственные за военные перевозки, порядок организации, планирования и выполнения перевозок, запрещенные грузы, максимальные сроки и тому подобное.

Как пояснили в пресс-службе, реализация документа будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в сфере военных перевозок между обоими государствами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 октября, 2018 понедельник

больше новостей

1 октября, 2018 понедельник

30 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать