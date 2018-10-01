Порошенко утвердил соглашение с Румынией о военных перевозках
1 октября, 2018, 20:38
Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Соглашение устанавливает общие рамочные условия сотрудничества Украины и Румынии в сфере военных перевозок. В частности, определяются сроки, органы, ответственные за военные перевозки, порядок организации, планирования и выполнения перевозок, запрещенные грузы, максимальные сроки и тому подобное.
Как пояснили в пресс-службе, реализация документа будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в сфере военных перевозок между обоими государствами.
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