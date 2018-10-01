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Порошенко анонсировал визит Меркель в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с визитом осенью

Об этом сообщил президент Петр Порошенко по итогам переговоров.

Когда именно состоится визит, глава украинского государства не уточнил.

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и подняли вопрос о продлении санкций против России.

Стороны договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.

Кроме того, Меркель и Порошенко обсудили вопросы энергетической безопасности.

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