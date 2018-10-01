Порошенко анонсировал визит Меркель в Украину
1 октября, 2018, 14:42
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с визитом осенью
Об этом сообщил президент Петр Порошенко по итогам переговоров.
Когда именно состоится визит, глава украинского государства не уточнил.
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и подняли вопрос о продлении санкций против России.
Стороны договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.
Кроме того, Меркель и Порошенко обсудили вопросы энергетической безопасности.
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