Польша предложила США три места для американской военной базы

1 октября, 2018, 21:01

На американской военной базе на территории Польши смогут дислоцироваться тысячи бойцов, Варшава предложила Вашингтону три места дислокации

Об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Томаш Шатковский, передает Польское радио.

“Речь идет не о сотнях, а о тысячах военнослужащих”, - заявил Шатковский.

По его словам, Варшава передала Вашингтону несколько вариантов относительно мест размещения американской военной базы, которая может быть создана в Польше на постоянной основе. Вместе с созданием базы речь идет о строительстве соответствующей инфраструктуры — складов, общежитий, полигона, системы обслуживания и тому подобное.

В польских СМИ появилась информация о том, что Варшава предложила Вашингтону на выбор три места дислокации американской базы — в районе полигонов Ожиш (северо-восток Польши), Жагань и Дравско-Поморское воеводство на западе страны.

По состоянию на сегодня на территории Польши дислоцируются свыше 3 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.