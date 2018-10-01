Польша предложила США три места для американской военной базы
Об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Томаш Шатковский, передает Польское радио.
“Речь идет не о сотнях, а о тысячах военнослужащих”, - заявил Шатковский.
По его словам, Варшава передала Вашингтону несколько вариантов относительно мест размещения американской военной базы, которая может быть создана в Польше на постоянной основе. Вместе с созданием базы речь идет о строительстве соответствующей инфраструктуры — складов, общежитий, полигона, системы обслуживания и тому подобное.
В польских СМИ появилась информация о том, что Варшава предложила Вашингтону на выбор три места дислокации американской базы — в районе полигонов Ожиш (северо-восток Польши), Жагань и Дравско-Поморское воеводство на западе страны.
По состоянию на сегодня на территории Польши дислоцируются свыше 3 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.
- 30 сентября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на заседании Военного комитета НАТО в Варшаве заявил о необходимости усилить военное присутствие партнеров.
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