Новый проект газеты "Экспресс": уроженец Нью-Йорка пробует пожить как настоящий украинский селянин

1 октября, 2018, 16:44

Уроженец Нью-Йорка, 36-летний американец Майкл Корният провел почти неделю в маленьком селе Ивковцы на Черкащине

Эти дни стали едва ли не самыми экстремальными за всю жизнь мужчины.

"Майкл знает на украинском несколько слов: можно/нельзя, привет, кот, пиво и спасибо. Он лишь дважды в жизни был на поле, еще в школьные годы, когда его с одноклассниками возили на экскурсию. Майкл никогда не контактировал с домашними животными и не видел деревянных уличных туалетов. Теперь представьте себе этого урбанизированного человека, из богатого района Нью-Йорка, в маленьком украинском селе. Для него это стало настоящим приключением", - рассказывает Ульяна Витюк, главный редактор "Экспресса".

В новом номере газеты "Экспресс" – первая часть многосерийного спецрепортажа: как Майкл добирался со Львова в село Ивковцы, встретился с селянами, у которых проведет следующие несколько дней, лечился методами народной медицины и спал на печи.