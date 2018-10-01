Нефть Brent подорожала до $83 впервые с 2014 года
1 октября, 2018, 10:39
Цена на нефть Brent впервые с ноября 2014 году выросла до $83,17 за баррель
Об этом сообщает Reuters.
По подсчетам экспертов, фьючерсы на североморскую смесь Brent утром 1 октября подорожали на 0,53%.
При этом фьючерсы нефти WTI торговались по $73,51 за баррель - на 0,35% выше цены закрытия торгов накануне.
- Напомним, в июне 2017 года стоимость барреля нефти Brent упала до $44. В мае 2018 года цена барреля Brent превысила $80.
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