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Нефть Brent подорожала до $83 впервые с 2014 года


фото: REUTERS
Цена на нефть Brent впервые с ноября 2014 году выросла до $83,17 за баррель

Об этом сообщает Reuters.

По подсчетам экспертов, фьючерсы на североморскую смесь Brent утром 1 октября подорожали на 0,53%.

При этом фьючерсы нефти WTI торговались по $73,51 за баррель - на 0,35% выше цены закрытия торгов накануне.

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