Нардеп Балога: я привел Медведчука в политику - это самая большая ошибка в жизни

1 октября, 2018, 11:20

Внефракционный народный депутат Виктор Балога считает самой большой ошибкой в своей жизни то, что помог привести Виктора Медведчука во власть

Об этом Балога заявил в интервью "Украинская правда".

Он подтвердил, что во времена президентства Виктора Ющенко к нему приходила тогдашняя премьер-министр Юлия Тимошенко вместе с Медведчуком и просила назначить его послом в Россию.

По словам Балоги, такое назначение Тимошенко аргументировала тем, что Медведчук наладил бы хорошую коммуникацию для работы с Россией как стратегическим партнером.

"Я могу согласиться, могу не согласиться, но с точки зрения назначения его на должность чрезвычайного посла после Оранжевой революции это никому в голове не укладывалось. Люди бы считали бы, что Ющенко потерял рассудок. Поэтому такие вещи нельзя делать ни в коем случае", - отметил Балога.

Он также согласился, что стал тем человеком, который привел Медведчука в политику: "Да, это правда (смеется). Я, пожалуй, самую большую ошибку сделал в жизни, когда это сделал".