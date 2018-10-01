Нардеп Балога: я привел Медведчука в политику - это самая большая ошибка в жизни
Об этом Балога заявил в интервью "Украинская правда".
Он подтвердил, что во времена президентства Виктора Ющенко к нему приходила тогдашняя премьер-министр Юлия Тимошенко вместе с Медведчуком и просила назначить его послом в Россию.
По словам Балоги, такое назначение Тимошенко аргументировала тем, что Медведчук наладил бы хорошую коммуникацию для работы с Россией как стратегическим партнером.
"Я могу согласиться, могу не согласиться, но с точки зрения назначения его на должность чрезвычайного посла после Оранжевой революции это никому в голове не укладывалось. Люди бы считали бы, что Ющенко потерял рассудок. Поэтому такие вещи нельзя делать ни в коем случае", - отметил Балога.
Он также согласился, что стал тем человеком, который привел Медведчука в политику: "Да, это правда (смеется). Я, пожалуй, самую большую ошибку сделал в жизни, когда это сделал".
- Напомним, 10 августа 2018 года, актер Геннадий Попенко сообщил в Facebook о том, что из фильма "Стус" вырезали сцену с процессом суда над Василием Стусом, "защитником" которого выступал назначенный государством адвокат Виктор Медведчук, глава пророссийского движения "Украинский выбор" и кум российского диктатора Владимира Путина.
- Согласно историческим хроникам, на судилище Медведчук не защищал Стуса, а наоборот признал его "виновным" в процессе 1980 года. За якобы антисоветскую деятельность поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки, откуда он уже живым не вернулся.
- Кроме того, по данным СМИ, из сценария фильма удалили любые упоминания о Медведчуке.
- 11 августа днем глава правительства Владимир Гройсман в связи с тем, что картина снимается за государственный счет, обнародовал требование, чтобы в фильме о Стусе все было "честно, правдиво, полностью и без искажений".
- После обращения Гройсмана съемочная группа во главе с режиссером Романом Бровко пообещала обязательно включить в фильмы сцену суда над поэтом, которую перед этим вырезали из-за персонажа, изображающего тогдашнего молодого киевского адвоката, а ныне влиятельного политика Виктора Медведчука. При этом в заявлении творческого коллектива отмечается, что убрать эпизод с Медведчуком их якобы просил Дмитрий Васильевич Стус, сын поэта, что тот, в свою очередь, отрицает.
- Впоследствии адвокат Медведчука обнародовал заявление по поводу скандала вокруг фильма о Василии Стусе. По его словам, если в фильме о его клиенте "расскажут ложь", то он может требовать запрета демонстрации ленты через суд.
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