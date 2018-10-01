НАБУ разоблачило взяточника, который пытался подкупить прокурора САП

1 октября, 2018, 21:25

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили гражданина в момент предоставления им $15 тыс. взятки прокурору ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Предложение неправомерной выгоды поступило должностному лицу в феврале 2018 года, после чего он сразу проинформировал об этом факте Генеральную инспекцию ГПУ. По данному факту начато досудебное расследование.

Как установило следствие, неправомерную выгоду прокурору САП предложил гражданин, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 (подстрекательство к покушению на предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины.

За совершенные уголовные правонарушения его могли лишить свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Поэтому гражданин решил договориться с прокурором, предложив ему взятку в размере $30 тыс. По условиям соглашения, первая половина суммы должна быть уплачена прокурору после изменения квалификации преступления на более мягкую, вторая — по факту подачи ходатайства в суд.

Подозреваемого во взяточничестве разоблачили и задержали в момент передачи первого транша из заявленной суммы.

1 октября 2018 года лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение").



