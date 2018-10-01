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НАБУ лишилось детектива, у которого нашли наркотики


фото: nabu.gov.ua
Детектива Антона Бондаренко-Барбуля уволили из органов НАБУ после скандала с наркотиками

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.

Правоохранители задержали детектива 13 сентября в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. У детектива нашли пакетик с наркотиками - 5 грамм марихуаны. Тогда полиция открыла дело по ст.309 Уголовного кодекса Украины (хранение психотропных веществ).

В НАБУ не прокомментировали инцидент, информации о сообщении подозрения детектива нет. Вместе с тем 19 сентября работник бюро подал декларацию перед увольнением. Очевидно, что в НАБУ решили не давать огласку этой проблеме.

 

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