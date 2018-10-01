На Запорожье чиновники "гоняли" на катере: один погиб, второй госпитализирован

1 октября, 2018, 14:51

В Запорожье на Днепре перевернулся катер Запорожского облуправления рыбоохраны, в результате чего один человек погиб, еще двое - получили травмы

Об этом сообщил местный сайт 061.ua.

Согласно сообщению, 30 сентября около 13:00 трое чиновников катались на большой скорости на новых катерах. Во время маневра из него выбросило двух человек, третий - находился за штурвалом.

Отмечается, что одного из пострадавших, по предварительной информации, руководителя Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрия Чайку, оперативно отыскали и в тяжелом состоянии направили в 9-ю городскую больницу.

С 16:00 на воде работал Аварийно-спасательный отряд спецназначения ГСЧС, водная полиция, рыбинспекция. В 16:40 водолазы подняли тело погибшего.

"В районе рыбинспекции перевернулась лодка, там было три человека. В одном из людей узнал Дмитрия Чайку, его сильно порубило винтом, вызвал полицию, другие люди, которые видели, вызвали полицию, в лодках был алкоголь", - рассказал очевидец на видео.

По информации сайта "Акцент", мужчины "обмывали" получение новых катеров.