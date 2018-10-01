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На Закарпатье задержали двух россиян, которые ехали в ЕС "за лучшей жизнью"

Украинские пограничники задержали в Закарпатье двух граждан России, пытавшихся незаконно попасть в страны ЕС "с целью улучшения условий жизни"

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, правонарушители в понедельник ночью пытались пересечь украинско-венгерскую границу близ населенного пункта Есень Ужгородского района. Пограничники отдела "Тиса" Чопского отряда задержали нелегалов, когда те уже находились в пятьдесяти метрах от линии границы.

"Двое мужчин имели при себе паспортные документы граждан Российской Федерации. Во время проверочных мероприятий правоохранители установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС с целью улучшения условий жизни", - говорится в сообщении.

По информации ДПСЛУ, нелегалов доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда.

"После выяснения всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Нарушение или попытка нарушения Государственной границы Украины", - заявили в ГПСУ.

 
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