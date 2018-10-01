На Закарпатье задержали двух россиян, которые ехали в ЕС "за лучшей жизнью"
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
Согласно сообщению, правонарушители в понедельник ночью пытались пересечь украинско-венгерскую границу близ населенного пункта Есень Ужгородского района. Пограничники отдела "Тиса" Чопского отряда задержали нелегалов, когда те уже находились в пятьдесяти метрах от линии границы.
"Двое мужчин имели при себе паспортные документы граждан Российской Федерации. Во время проверочных мероприятий правоохранители установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС с целью улучшения условий жизни", - говорится в сообщении.
По информации ДПСЛУ, нелегалов доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда.
"После выяснения всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Нарушение или попытка нарушения Государственной границы Украины", - заявили в ГПСУ.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика