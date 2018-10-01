На выходных центр Киева перекроют из-за международного марафона

1 октября, 2018, 19:57

В воскресенье, 7 октября, движение транспорта по некоторым улицам Киева ограничат из-за проведения Киевского международного марафона 9th Wizz Air Kyiv City Marathon

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Отмечается, что в забеге примут участие более 11 000 человек, поэтому ограничение движения транспорта необходимо для обеспечения их безопасности. Известно, что 6 октября на Крещатике стартуют подготовительные работы, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 5:00 до 21:00 7 октября.

Также 7 октября движение транспорта будет ограничено на следующих улицах:

Европейская площадь - 08:00 до 16:00

ул.М. Грушевского - с 08:00 до 15:00

Петровская аллея - с 08:00 до 14:30

Парковая дорога - с 08:00 до 14:30

Днепровский узвиз- с 08:00 до 12:20

аллея Героев Крут - с 08:00 до 12:20

ул. Лаврская - с 08:00 до 12:20

Владимирский спуск - с 09:00 до 14:00

ул. Петра Сагайдачного - с 09:00 до 14:00

Контрактовая площадь - с 09:00 до 14:00

ул Константиновская - с 09:00 до 14:00

ул. Верхний Вал - с 09:00 до 14:00

Нижний Вал - с 09:00 до 14:00

ул.Трехсвятительской - с 09:30 до 15:00

Владимирский проезд - с 09:30 до 15:00

Софийская площадь - с 09:30 до 15:00

ул. Владимирская - с 09:30 до 15:00

бул. Т.Шевченко - с 9:45 до 15:45

площадь Победы - с 9:45 до 15:45

просп. Победы - с 9:45 до 15:45

ул. Саксаганского - с 9:45 до 15:45

ул. Жилянская - с 9:45 до 15:45.