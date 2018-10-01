На выходных центр Киева перекроют из-за международного марафона
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Отмечается, что в забеге примут участие более 11 000 человек, поэтому ограничение движения транспорта необходимо для обеспечения их безопасности. Известно, что 6 октября на Крещатике стартуют подготовительные работы, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 5:00 до 21:00 7 октября.
Также 7 октября движение транспорта будет ограничено на следующих улицах:
Европейская площадь - 08:00 до 16:00
ул.М. Грушевского - с 08:00 до 15:00
Петровская аллея - с 08:00 до 14:30
Парковая дорога - с 08:00 до 14:30
Днепровский узвиз- с 08:00 до 12:20
аллея Героев Крут - с 08:00 до 12:20
ул. Лаврская - с 08:00 до 12:20
Владимирский спуск - с 09:00 до 14:00
ул. Петра Сагайдачного - с 09:00 до 14:00
Контрактовая площадь - с 09:00 до 14:00
ул Константиновская - с 09:00 до 14:00
ул. Верхний Вал - с 09:00 до 14:00
Нижний Вал - с 09:00 до 14:00
ул.Трехсвятительской - с 09:30 до 15:00
Владимирский проезд - с 09:30 до 15:00
Софийская площадь - с 09:30 до 15:00
ул. Владимирская - с 09:30 до 15:00
бул. Т.Шевченко - с 9:45 до 15:45
площадь Победы - с 9:45 до 15:45
просп. Победы - с 9:45 до 15:45
ул. Саксаганского - с 9:45 до 15:45
ул. Жилянская - с 9:45 до 15:45.
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