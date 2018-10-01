На семи пограничных пунктах могут ограничить движение, - ГФС

1 октября, 2018, 22:31

В семи пунктах пропуска на границе Украины возможны временные неудобства и ограничения в движении из-за установки стационарных сканеров и комплексов для взвешивания автотранспортных средств

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“В связи с проведением работ по установке сканирующих систем стационарного типа и весовых комплексов поосного взвешивания автотранспортных средств в пунктах пропуска возможны временные неудобства”, - говорится в сообщении.

В частности, строительные работы по обустройству комплексных сканирующих систем для досмотра грузовых транспортных средств начаты в таких международных пунктах пропуска для автосообщения: "Ягодин" Волынской таможни ГФС (с 03.09.2018); "Ужгород" и "Чоп" Закарпатской таможни ГФС (27.09.2018 - 20.12.2018); "Краковец" (с 14.09.2018) и "Рава-Русская" (с 17.09.2018) Львовской таможни ГФС; "Порубное" Черновицкой таможни ГФС (не мешать движению); "Бачевск" Сумской таможни ГФС (с 17.09.2018).